Erzincanspor 1 puana razı oldu

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.



Ligin 3'ncü hafta maçında Erzincanspor, Silivri Stadyumunda Silivrispor ile karşı karşıya geldi.



26. dakikada yediği golle 1-0 yenik duruma düşen Erzincanspor ikinci yarı 61. dakikada yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı. Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi.



Deplasmandan 1 puanla ayrılan Erzincanspor 3 hafta sonunda topladığı 2 puan ile lider Serik Belediyespor'un 7 puan gerisinde 16. sırada yer aldı.



Erzincanspor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bucaspor'u konuk edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA