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Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Erzinspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

05.10.2019 21:35Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu
TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Erzinspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Erzincanspor ligin 6. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Erzinspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Erzincanspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan Erdi Kasapoğlu, 48. dakika ve 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 11 yaparak 4. sıraya yükseldi.

Erzincanspor ligin 7. haftasında Çarşamba günü Şile Yıldızspor ile deplasmanda mücadele edecek. - ERZİNCAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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