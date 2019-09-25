Erzincanspor'da tur sevinci

Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor
'u uzatma dakikalarında attığı golle eleyen Erzincanspor'da bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşandı.
TFF 3. Lig 1. Gurup takımlarından Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde deplasman da Şanlıurfaspor'u 120. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 4'ncü tura yükseldi.
90 dakikası 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında Erzincanspor'a galibiyeti getiren golü Hüseyin kaydetti.
Maçın ardından Şanlıurfa'dan mutlu ayrılan Erzincanspor galibiyetin verdiği motivasyonla hafta sonu oynanacak lig maçına kilitlendi.
(İHA)