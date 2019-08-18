Haberler» Spor» Haber

Erzincanspor ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

TFF 3. lig 1. gurupta mücadele eden Erzincanspor, yeni sezon öncesinde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 2. Lig takımlarından Van Belediyesporla oynadığı ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

18.08.2019 14:15 Erzincanspor ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
TFF 3. lig 1. gurupta mücadele eden Erzincanspor, yeni sezon öncesinde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 2. Lig takımlarından Van Belediyesporla oynadığı ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını 14 Ağustos itibariyle Erzurum'da sürdüren Erzincanspor ilk hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Van Belediyesporla karşı karşıya geldi. Erzincanspor maçtan Erdi Kasapoğlu, Osman Şahin ve Ali Öztürk'ün golleriyle 3- 1 galip ayrıldı.

Yeni transferlerinde uyumuyla takım olma yolunda ilerlediklerini belirten Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, lige kadar tam olarak hazır olacaklarını ve ligin ilk maçı olan Serik Belediyespor maçına galibiyet için gideceklerini belirtti. - ERZİNCAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Van, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:50   Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nı ziyaret etti
14:50   "Kazanacağımızı biliyordum"
14:49   Yaşar Duran: "Altay'ın tecrübe kazanması için biraz daha gol yemesi lazım"
14:46   Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih'te
14:44   Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü
14:38   Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
14:38   Hasan Şaş, istifadan vazgeçti