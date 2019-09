Erzurum 1 milyonluk hırsızlık, 200 kamera ile çözüldü

1 milyonluk hırsızlık, 200 kamera ile çözüldüERZURUM'da girdikleri iş yerinden 160 bin Euro ve 10 bin TL çalan Ahmet C. (20) ve Yunus B. (20) Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 200 güvenlik kamerasının 3 günlük kaydını incelemesiyle kısa sürede yakalandı. Çaldıkları paranın 10 bin lirasını harcayan hırsızlar, Tekirdağ'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen 22 Eylül'de merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Ahmet C. ve Yunus B., gece geldikleri iş yerine yangın merdiveninden girdi. Yanlarında getirdikleri spiral taşlama makinesiyle çelik kasayı alan iki arkadaş, 160 bin Euro ve 10 bin TL'yi sırt çantalarına doldurdu. Maske takan hırsızlar, daha sonra aydınlatma direğinden aşağıya inerek kayıplara karıştı.Sabah iş yerine gelen sahipleri, kasanın boşaltıldığını görünce hemen polise haber verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 iş yeri ve mobese kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri, 200 kameranın 3 günlük kaydını titizlikle inceleyerek hırsızların kimliğine ulaştı. Kaçışları saniye saniye kameralara yansıyan hırsızların birisinin atlatığı anda ayağını incittiği ve aksayarak yürüdüğü gözlendi. Kaçtığı İstanbul'da hastaneye giden hırsızın, izini süren polis şüphelilerin Tekirdağ'da olduğunu tespit etti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde saklandıkları evde çaldıkları parayla yakalanan Ahmet C. ve Yunus B., Erzurum 'a getirildi. İki arkadaşa yardım eden İ.P.ile O.G. de gözaltına alındı. 1 milyon lira değerindeki 160 bin Euro, iş yeri sahibine iade edildi. Yaralama suçundan sabıkası bulunan 2 arkadaşın ifadelerinde ilk kez hırsızlık yaptıklarını söyledikleri bildirildi.Emniyetteki işlemleri biten 4 kişi dün adliyeye çıkarıldı. Ahmet C. ve Yunus B.'nin yakınları kendisine görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Ahmet C. ve Yunus B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, İ.P. ve O.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.