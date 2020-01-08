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Erzurum 112 acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor

Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyorErzurum il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi elemanları, 31 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans, 1'i dört sedyeli ambulans, 69 karasal ambulans ve 1 ambulans...

08.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:33
112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor
Erzurum il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi elemanları, 31 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans, 1'i dört sedyeli ambulans, 69 karasal ambulans ve 1 ambulans helikopterle hastalara şifa oluyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirtti.
Yoğun karın olduğu ve zaman zaman köy yollarının kapandığı Erzurum'da, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren sağlık ekipleri, en zor kış şartlarında bile hastalara ulaşıyor. 112 Acil ekipleri, kış gelmeden bakım ve onarımlarını yaptıkları snowtrack ve paletli ambulanslarla karla kaplı dağları aşıp hastalara ulaşıyor. Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Oğuzhan Aygün, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 96 hastaya paletli ve snowtrack ambulanslarla hizmet verdiklerini belirterek, her türlü zorlu şartlarda bile hastalara ulaştıklarını söyledi.
'HAVADAN VEYA KADAR MUTLAKA ULAŞIP HASTANEYE GÖTÜRÜYORUZ'
31 istasyonda 400'ü aşkın personelle 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirten Aygün şunları söyledi:
"Helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında bile hastalara mutlaka ulaşıyoruz. 2019 yılını son 2 ayında 96 hastanın yardımına koştuk. Ambulans helikopterle de 30 hasta taşındı. Yardım isteyip de gidemediğimiz bir tek hasta yok. Havadan veya kadar mutlaka ulaşıp hastaneye götürüyoruz. Tüm hastalarımıza en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Kış aylarında karla mücadele bizleri biraz zorluyor ama genelde 30 dakika içerisinde tüm hastalarımıza ulaşmış bulunuyoruz. Zaman zaman başkalarının sağlığı için kendi hayatımızı bile tehlikeye attığımız oluyor."
Erzurum 112 acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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