16.07.2019 00:32
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Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek

Erzurum 15 Temmuz'da tek yürekERZURUM - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor.

Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek
ERZURUM - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum'da Cumhuriyet Caddesinde devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, verdiği mitingi canlı bağlantıyla izledi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.
Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erzurum'da tuttuğu demokrasi nöbeti Lalapaşa Camii'nde kılınacak sabah namazıyla son bulacak. Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek
Kaynak: İHA
Erzurum, Genel

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