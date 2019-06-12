Erzurum 150 metrelik uçuruma düşen inek kurtarılmayı bekliyor

150 metrelik uçuruma düşen inek kurtarılmayı bekliyor Erzurum
'un Horasan
ilçesine bağlı Pirali köyünde dolu yağışı, rüzgar ve fırtınadan kaçan büyükbaş hayvan sürüsünden 23'ü 150 metrelik uçuruma düştü. 22 hayvanın telef olduğu olaydan sağ kurtulan bir inek kurtarılmayı bekliyor.
Olay, 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyt Karataş
Güler'e ait olduğu belirlenen büyükbaş hayvan sürüsü dolu, rüzgar ve fırtınadan ürkerek kaçışmaya başladı. 23 inek yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçurumdan aşağı düştü. 22 ineğin telef olduğu olaydan bir inek kurtulabildi. Çobanın bilgi vermesi üzerine köylüler olay yerine gitti. Bir tarafı uçurum, bir tarafı Aras nehri geçen bölgeye ulaşan vatandaşlar, sağ kalan ineği bulunduğu yerden çıkaramadı.
İneğin bulunduğu yerden uçurum tarafından vinç ya da Aras nehri tarafından botla kurtarılabileceğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine güçlükle ulaşabildiklerini belirten vatandaşlar, 'Bir taraf uçurum bir taraf Aras nehri. İnek yaklaşık 37 saattir kurtarılmayı bekliyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler.
Kaynak: DHA
Dolu Yağışı
, Erzurum
, Horasan
, Güncel