Erzurum 4 İlde Fetö'nün Gaybubet Evlerine Operasyon 8 Gözaltı

4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon 8 gözaltı
ERZURUM merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında örgütün hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul
, Ankara
ve Denizli
'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda FETÖPDY mensuplarının darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Erzurum
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50