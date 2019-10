Erzurum 41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak

41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak Erzurum 'da 1978 yılında yaptırılan ve yıllardır atıl bekleyen Şayak Fabrikası, ahır ya da soğuk hava deposu olacak. Tortum İlçe Belediyesinin talebi üzerine fabrikada incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, ahır için uygun olduğunu ifade ettiği 41 yaşındaki binanın nasıl kullanılacağına, uzman ekibin incelemesi sonrası karar vereceklerini bildirdi.Büyük ve küçükbaş hayvancılıkta zengin olan Erzurum'un Tortum İlçesi'nde deri işlemeciliği amacıyla 1978 yılında inşa edilen Şayak Fabrikası, faaliyete geçmeden halıcılık atölyesine dönüştürüldü. İstenilen verim alınamayan fabrika 1986 yılında özelleştirildi. Fabrikayı alan grup halı ipliği üretimi için proje hazırladı. 300 işçinin çalıştırılması planlanan fabrika 1988 yılında üretime başladı, ancak kısa bir süre sonra sermaye yetersizliği sebebiyle kapandı. O dönem faaliyette olan Sümer Holding'e devredilen fabrika, 2004 yılında yeniden özelleştirilmek amacıyla ihaleye çıkarıldı. 70 milyon lira değer biçilen fabrikaya talipli çıkmayınca kaderine terkedildi.Yaklaşık 41 yıldır atıl bekleyen binanın kullanılmasıyla ilgili Tortum İlçe Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in başlattığı çalışma üzerine Vali Okay Memiş incelemede bulundu. Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Yılmaz Yılmaz Aktaş ile birlikte fabrikayı gezen Vali Okay Memiş, binanın ahır olabileceğini belirtti. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan fabrikanın geçmişiyle ilgili bilgi alan Vali Memiş, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş'a binanın uzmanlar tarafından inceletilmesi talimatı verdi. Fabrikanın ahır ya da soğuk hava deposu olarak kullanılabileceğini ifade eden Vali Memiş, inceleme sonrası bu konuda karar verileceğini kaydetti.