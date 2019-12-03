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Erzurum 8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 Aralık'ta açılıyor

Erzurum 8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 Aralık tarihlerinde açılıyor.

03.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:08Erzurum 8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 Aralık'ta açılıyor
8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 tarihlerinde açılıyor.

5-6 Aralık 2019 tarihlerinde "8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı" etkinliği Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapılacak. Etkinlik ziyaret saatlerinin 10: 00-17: 00 olarak planlanırken, açılış töreninin 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 10: 30'da yapılacağı açıklandı.

Etkinlik açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılması beklenirken, ayrıca etkinliğe İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri de katılacak.

Etkinlik salonu 3 bin metrekarelik kapalı alandan oluştuğu belirtilirken, fuarın 100'e yakın özel sektör ve kamu firmasının katılımı ile gerçekleştirileceği ifade edildi.

Etkinlik süresince eş zamanlı olarak konferans salonlarında çeşitli seminer ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca vatandaş ve öğrencilerin etkinlik alanına kolayca ulaşımlarını sağlamak için Erzurum Kent Meydanı önünden, İŞKUR önünden, Atatürk Üniversitesi kampüs içerisinden, Erzurum Teknik Üniversitesi önünden, fuar ziyaret saatleri boyunca her saat başı ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bildirildi.

Fuarda ayrıca Erzurum'da yakın zamanda açılacak olan Tekstil Kent firmaları da işgücü taleplerini karşılamak ve ön görüşme yapmak üzere etkinliğe İstanbul'dan katılım sağlayacakları açıklandı. - ERZURUM

Erzurum, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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