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Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı

Erzurum'da vatandaşlar 1 Nisan sabahına kar yağışı ile uyandı. Kardan dolayı bembeyaz olan kent merkezinde daha sonra yağmur yağdı.

01.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:06

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde kar yağdı. Aniden düşen hava sıcaklığı ile yağan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Kısa süreli kar yağışı, yerini yağmura bıraktı.

Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı. Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.

"ERZURUM'UN GELENEĞİ BU"

Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var derler burada. Yani kış hala devam ediyor." dedi.

İşte kentten kar manzaraları;

Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Yaşam, Güncel

Haberin Videosu :

Bugün Erzurum'a 1 Nisan karı
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