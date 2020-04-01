Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde kar yağdı. Aniden düşen hava sıcaklığı ile yağan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Kısa süreli kar yağışı, yerini yağmura bıraktı.

Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı. Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.

"ERZURUM'UN GELENEĞİ BU"

Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var derler burada. Yani kış hala devam ediyor." dedi.

İşte kentten kar manzaraları;

Kaynak: DHA