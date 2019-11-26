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Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı

Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkıERZURUM - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, 20 metre uzunluğunda dev yapay buz parkı yapıldı.

26.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:33
'a 20 metrelik dev buz parkı
ERZURUM - Erzurum'daki Kayak Merkezi'ne, 20 metre uzunluğunda dev yapay buz parkı yapıldı.
'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağcıların önlem alıp deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santime ulaştı. Hafta içerisinde yağacak olan kar buzun kalınlığının artacağı tahmin ediliyor. Buz parkında 6 aralıkta da buz tırmanış festivali düzenlenmesi bekleniyor. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığı bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimlerde verilecek.
Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Erzurum, Genel

Kaynak: İHA


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