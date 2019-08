Erzurum'a gelen MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne koşuyor

Erzurum'da 160 bin metrekare alana kurulu olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sadece şehirde yaşayanların değil yakın ülke ve illerden gelen konukların da ilk tercihi oldu.Kurulduğu günden bu yana çok sevilen merkezin sosyal etkinlikleri ve uluslar arası alışveriş festivalleri kadar sunduğu cazip kampanyaları da büyük ilgi çekiyor. Yeni kampanyasında fırın, televizyon, telefon, buzdolabı gibi hediyelerin yanı sıra çıtayı iyice yükselten AVM, 100 Liralık alışverişe ev kazanma fırsatı sunacak.30 Eylül 2017'de dev bir yatırımla hayata geçen Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi Erzurum MNG, ilk yılında tam 19 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Açıldığı günden bugüne kadar uluslar arası festivallerden sponsorluklara, konserlerden kampanyalara kadar sayısız organizasyon gerçekleştiren alışveriş merkezi, çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sineması, seçkin markaları ve 160 bin metrekare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni topluyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve renkli konserleri ile Erzurum halkının sevgisini kazanan MNG, geçtiğimiz yıldan bu yana her hafta sonu alışveriş yapanları altın yağmuruna tuttu.Giyim, teknoloji, yeme içme ve sosyalleşme konusunda zengin seçenek sunan alışveriş merkezi, tüketicilere sunduğu cazip kampanyalarla adımdan söz ettiriyor. Aylardır altın yağmuru ile ziyaretçilerine şans dağıtan Erzurum MNG, Temmuz ayında hediyede çıtayı daha da yükseltti. MNG, kendisine yakışacak bir kampanya başlatarak, konuklarına ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Her 100 Liralık alışverişe çekiliş için bir şans veren Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kampanya Ağustos ayında başlayıp Ocak ayında sona erecek. Üstelik kampanya kapsamında televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, telefon, fırın ve ve ve 160 m 3+1 ultra lüx daire gibi herkesin kazanmak isteyeceği pek çok farklı hediye seçeneği de var.Hafta sonlarında çocuklara yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyen işletme, her yaşa ve bütçeye hitap eden pek çok farklı markayı bir arada sunuyor. Dostlarla keyifli bir kahve ya da market alışverişin yanı sıra ailecek bir akşam yemeği için gelenler ya da yeni sezona bakımlı girmek isteyenler, alışveriş sonrasında düzenlenen çekilişlere de büyük ilgi gösteriyorlar. Bugüne kadar dağıttığı altınlarla pek çok müşterisinin yüzünü güldüren alışveriş merkezi, bu kez bir ev sahibi olmayı düşleyenlere kaçırılmayacak kadar cazip bir fırsat sunmaya hazırlanıyor.Her ay yeni fırsatlar ve renkli organizasyonlar ile şehirde alışveriş konforunu yükselten Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi, önümüzdeki aylarda ziyaretçilerine yine cazip seçenekler sunacak. Ağustos ayında Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri yapacak olan Erzurum MNG, alışverişi şansa dönüştüren adres olarak adından söz ettiriyor."Erzurum MNG'de Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri başlıyor"Tema Parkı, spor salonu, tiyatrosu, sineması ve 200'e yakın seçkin markası ile dünya standartlarında alışveriş keyfi sunan Erzurum MNG, tüketicilerin hayal ettiği cazip kampanyaları ve indirimli rakamları güçlü bir organizasyonla sunmak isteyen tüm markaları, Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'ne katılmaya çağırıyor.Ağustos'un en güzel yanı, markaların indirimlere başlaması Her yıl konuklarına renkli etkinlikler ve neşeli organizasyonlarla ulaşan MNG Alışveriş Merkezi'nde bu yılın sürprizi ise Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri. İlk kez düzenlenen ve önümüzdeki süreçte gelenekselleşmesi hedeflenen etkinlik, pek çok çekiliş ve ünlü konuklarla renkleniyor. Markalar ve farklı şehirlerden hatta ülkelerden gelen ziyaretçileri, en sevdikleri markalar, cazip indirimler ve bol seçenekle buluşturacak olan MNG AVM herkesi Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'ne bekliyor.Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi olan ve açıldığı günden beri şehri benzersiz yenilikler ve uluslar arası büyük organizasyonlarla tanıştıran MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu yıl ilk kez Eylül ayında kapalı otoparkında cazip indirimler sunacak olan Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'ni düzenliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un kalbinde yer alan MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, küresel markaların yanı sıra milli markaların da komşu ülkelere ulaşmasında önemli bir görev üstleniyor. Şehrin merkezindeki cazip lokasyonunu, işletmecilikteki deneyimi ile bütünleştiren Erzurum MNG yönetimi, Türkiye'den İran, Azerbaycan gibi yakın coğrafyadaki ülkelere gidip gelen uluslar arası konukların da alışveriş merkezinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamaları için büyük etkinliklere imza atıyor. Bugüne kadar bölgede benzeri görülmeyen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali-DAF'ın ikinci yılında 3 günde 100 bine yakın İranlı turisti ağırlayan MNG, 4 hafta sürecek olan Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'nde de yine yüz binlerce kişiye cazip fiyatlarla alışveriş yapma ve çekilişlerde şanslı hediyeler kazanma fırsatını sunacak.Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri'nde yılda bir kez kapalı otopark alanında süper indirimler ile konuklarını ağırlayacak olan Erzurum MNG, bu organizasyonda dünyaca ünlü markaların görülmemiş derecede cazip indirimlerini 2 hafta boyunca tüketiciye sunmak için yola çıktı.Genç ve dinamik ekibi ile yaptığı tüm organizasyonlarda başarısını ortaya koyan MNG yönetimi, Garaj Günleri'ni de son derece iddialı hazırladı. 200 TL ve üzerinde alışveriş yapanların Hediye Çarkı'ndan (çarkıfelekten) sürprizlerle ödüllendirileceği etkinlik, MNG'nin otoparkında, ziyaretçiler, alışveriş sonrasında yemek katında yaptıkları her 50 TL'lik alışveriş için ücretsiz sinema biletlerini alarak yorgunluk atabilecekler. Alışverişte kalori yakanlar için 200 TL'lik alışverişe 20 TL'lik yemek çeki ya da miniklerden tam not alacak Tema Park kuponu da fırsatlara dahil. - ERZURUM