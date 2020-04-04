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Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetimCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire gece 24.00'ten sonra giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulması açıklaması sonrası Erzurum'da güvenlik güçleri şehre giriş çıkış noktalarını kontrol altına aldı.

04.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:47
Erzurum 'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire gece 24.00'ten sonra giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulması açıklaması sonrası Erzurum'da güvenlik güçleri şehre giriş çıkış noktalarını kontrol altına aldı. Seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin verilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması ve 81 il için de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğininin açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı, valiliklere genelge gönderdi. 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge sonrası geceyarısından itibaren Erzurum'da güvenlik güçleri kontrollerini sıklaştırdı. Kente giriş-çıkış noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların şehir merkezine girişlerine izin vermedi.
Ağır tonajlı araçlar, yolcu otobüsleri ya da özel araçlarıyla Erzurum'a gelenlerin önce ateşleri ölçüldü, sonra seyahat izin belgeleri soruldu. İkametgah sorgulamaları yapılan vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri, yolcu otobüsleriyle seyahat eden vatandaşları da tek tek indirerek ateşlerini ölçtü.
Kent merkezinde ise polisler, vatandaşları maske ve eldiven takmaları konusunda uyardı. Cumhuriyet caddesinde kontroller yapan polisler araçlarıyla seyrhalindeki vatandaşlara broşür dağıttı.
Bu arada 65 ve üstünden sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Erzurum'daki cadde ve sokaklar boş kaldı. Sivil ve resmi kıyafetli polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki az sayıdaki vatandaşı da sosyal mesafe ve evde kalmaları noktasında ikaz etti. Erzurum’a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel

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Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim
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