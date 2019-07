Erzurum'a Karabekirler Jandarma Komando Taburu kurulacak

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını bildirdi.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma birliklerinde incelemelerde bulunmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ile birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret eden Orgeneral Çetin, Vali Memiş'in talebiyle Erzurum'a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını bildirdi.Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylanan kararın, Erzurum Kongresi'nin 100'ncü yıldönümünde hediye olacağını, adının da 'Karabekirler Jandarma Komando Taburu' olacağını bildirdi. Çetin, "Erzurum'un huzuru Türkiye'nin huzuru demek. Erzurum'da, Edirne'de, Hakkari'de her yerde huzuru sağlamak bizim görevimiz. Güvenlik kuvvetleri olarak kahraman ordumuzla, kahraman polisimizle, yüce miletimizle, korucularımızla halkın huzuru ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.Orgeneral Arif Çetin,Karabekirler Jandarma Komando Taburu ile ilgili kararı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum'a gelerek açıklayacağını ancak Düzce'de yaşanan sel felaketi sebebiyle gelemediğini aktardı.Çetin'e teşekkür eden Vali Okay Memiş de "Erzurum'a pozitif ayrımcılık gösterdiğiniz. Eliniz boş gelmediniz. Çalışanların tamamının profesyonel asker olacağı tabur komutanlığı bize güç katacak. Hem sosyal hem ekonomik hem de güvenlik açısından bizim için değerli bir müjde" dedi.Vali Memiş, ziyaret anısına Orgenarel Arif Çetin'e oltu taşı tespih ve kol düğmesi hediye etti. Çetin de Vali Memiş'e Jandarma Genel Komutanlığı'nın plaketini verdi.

