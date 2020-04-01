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Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı

Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı Erzurum'da aniden bastıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

01.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:42
Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı
ERZURUM - Erzurum'da aniden bastıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.
Baharı bekleyen Erzurumlular Nisan ayının ilk gününde de kar sürpriziyle karşılaştı. Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak kent merkezini beyaza bürüdü.
Vatandaşlar, "Erzurum 1 Nisan şakasını yaptı. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü" dedi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Erzurum’a Nisan ayında kar yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı
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