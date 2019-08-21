Haberler» Güncel» Haber

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit düştü.

21.08.2019 19:55 Erzurum'a şehit ateşi düştü
Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit düştü.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonununda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu. Erzurum Dumlu nüfusuna kayıtlı olan Şehit Güntekin'in eşi ile birlikte İzmir'de yaşadığı ailesinin ise Erzurum'da ikamet ettiği belirtildi.
(Özge Bozo/İHA)

Erzurum, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56   Şehit ateşi Erzurum'a düştü
20:56   Hint kenevirlerini sularken yakalandı
20:55   Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu
20:54   FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı
20:54   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
20:54   Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum
20:53   Oynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı