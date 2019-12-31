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Erzurum'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

31.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:04 Erzurum'a şehit ateşi düştü
'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Suriye'nin Tel-Abyad kentinde dün saat 15.02'de meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekatı'nda görevli, nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya yaralandı. İlk müdahalesi Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Erzurum, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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