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Erzurum'a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Erzurumlu Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

24.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:30
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Hatay 'ın Altınözü ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Erzurumlu Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Erzurum doğumlu 24 yaşındaki Er Yusuf Duruk, Hudut Emniyet görevini ifa ederken nöbet tuttuğu esnada PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Duruk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Antakya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Duruk yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Duruk'un bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un alt yapısında da forma giydiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Hatay, 3. Sayfa

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