17.06.2019 20:36
Haberler»Güncel » Haber

Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü

Erzurum

ERZURUM'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

ERZURUM'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu.
Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da bugün akşam saat 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak, kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.


- Erzurum
Kaynak: DHA
Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:36 Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı
21:36 Erdoğan: "Bize düşen görev mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davasına sıkı sıkıya...
21:36 Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun...
21:36 Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
21:34 Erdoğan: "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa...
21:34 SPOR Trabzonspor, Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenledi
21:32 Fotoğraf ek//Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde