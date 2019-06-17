17.06.2019 23:37
Haberler»Güncel » Haber

Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2)

Erzurum

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDIErzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü.

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü. Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesindeki bir petrol istasyonu sulara gömüldü. Çalışanlar kepçeyle anayola kum döküp suyun yönünü değiştirdi. Büyük hasar gören istasyonda çalışanlar ellerinde kovalarla suları boşalıp, önemli evrak ve malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Salih Kara, "Karayolu dereye dönüşmüş ve şehir istikametinden gelen sel suları petrolle doluyordu. Bir anda çaresiz kaldık ve ne yapacağımızı şaşırdık. İlk olarak kepçeyle yola toprak döküp set oluşturduk. Ama her taraf sular içinde kalmıştı. Kabus gibiydi. Bilgisayarlar, evraklar ve irçok malzeme sular içinde kadı" diye konuştu.

Turgay İPEK/ ERZURUM,


Kaynak: DHA
Yakutiye, Merkez, Dolu Yağışı, Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:37 Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü
00:37 Bursa - Düğünlerini yağış nedeniyle erteleyecek olan çifte belediyeden düğün hediyesi
00:37 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜTLÜCE'DE
00:36 Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
00:34 Devrilen traktörün altında can verdi
00:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi (2)
00:31 Filistin 1948 İslami Hareketi'nden Mursi için taziye mesajı