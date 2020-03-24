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ERZURUM AFAD'a koronavirüsle mücadelede lojistik görevi

AFAD'a koronavirüsle mücadelede lojistik göreviDOĞAL afetlerde görev alan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri, koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara destek verecek.

24.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:13
AFAD'a koronavirüsle mücadelede lojistik görevi
DOĞAL afetlerde görev alan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri, koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara destek verecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre salgınla mücadelede lojistik sağlamakla görevlendirilen AFAD, karantinaya alınacak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede AFAD, koronavirüsle mücadelede lojistik destekle görevlendirildi. Bakanlık genelgesi üzerine harekete geçen Erzurum AFAD, başta sağlık müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla toplantı yaptı. Koronavirüsle mücadele ve lojistik konularında eksikleri belirleyen AFAD, dezenfekte için gerekli solüsyon, görevlilerin kullanacağı malzemeleri temin etti. Sağlık Müdürlüğü'nün ilaçlama talebine göre dezenfekte için Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) bölümünde kullanılan bir aracı tahsis eden AFAD, personel için de A, B,C ve D tipi koruyucu giysiler hazırladı.
Yurtdışından gelecek olan vatandaşların karantinaya alınacak olması halinde AFAD yöneticileri, ihtiyaçları olan malzemeleri de temin etti. İç çamaşırından temizlik malzemesine, traş köpüğünden tırnak makasına varana kadar hazırlanan çantalar, kurum deposuna konuldu.
Salgınla mücadelede sağlık müdürlüğü ve ilgili kurumlara desteğin yanısıra yurt dışından gelerek karantinaya alınacak vatandaşların her türlü ihtiyacının AFAD tarafından karşılanacağını belirten Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "Sağlık Müdürlüğü destek istediği vakit dekontaminasyon işlerinde de yardımcı olacağız. Virüsle mücadelede ilaçlama için gereken solüsyonlarımız hazır. Personelimiz için 4 ayrı tip elbise temin ettik, özellikle dünyada bu mücadelede kullanılan D tipi elbiseler depomuzda mevcut. Halkımız rahat olsun. Yetkililerin verdiği talimatlara uysunlar. Biz AFAD olarak her türlü hazırlığı yaptık. Malzeme konusunda hiçbir sıkıntımız yok" dedi. ERZURUM AFAD’a koronavirüsle mücadelede lojistik görevi

Kaynak: DHA

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ERZURUM AFAD'a koronavirüsle mücadelede lojistik görevi
Etiketler : Erzurum, AFAD, Güncel

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