Erzurum Afad'tan Yangına Müdahale Eğitimi

Erzurum
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı 418 personele yangına müdahale hakkında teorik ve pratik eğitim düzenlendi.
Erzurum AFAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum AFAD ekipleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı 418 kişiye 5 gün boyunca "Temel afet bilinci"nin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer konularında eğitim verildi.
AFAD eğitmenleri söz konusu eğitimlere katılan personele afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağını, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağını uygulamalı olarak gösterip olası afet ve acil durumlara karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.
Katılımcılar, teorik eğitimlerin ardından yangın söndürme cihazları ile yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda uygulamalı olarak yangın tatbikatına katıldı.
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Kaynak: AA