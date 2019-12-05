Haberler » Güncel » Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı - Haber

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 128 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

05.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:34Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı
, ve 'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 128 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 38 mahalle yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, diğer yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ağrı
Ağrı'da ise aralıklarla devam eden kar yağışı, 84 köy yolunu ulaşıma kapattı.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, gece saatlerinden bu yana kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını devam ettiriyor.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda 7 ekiple kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor.
Erzincan
Erzincan'da da hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 15 köy yolundan 9'u ekiplerce açıldı.
Ekipler, kapalı 6 köy yolunun ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
İl Özel İdaresine bağlı 2 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 2 dozer, 3 kepçe ve kar makinesi ile karla mücadele ediyor.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi (2) - Haber
13:00 Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki - Haber
13:00 Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
12:54 Cumhuriyet YBO'ya beyaz bayrak - Haber
12:54 Öğrenciler ambulans sistemiyle ilgili bilgilendirildi - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:01:12