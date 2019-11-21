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Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden basın açıklaması

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kazım Yurdalan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demir'le ilgili medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

21.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:10Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden basın açıklaması
'un ilçesindeki Kazım Yurdalan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demir'le ilgili medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden (AÇSH) yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan İbrahim Demir ile ilgili "Ekmeğini gerçekten çöpten çıkarıyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu ailede çalışan ve çalışabilecek durumda bireylerin olduğu, aile bütünlüğünün mevcut olduğu bilgileri doğrultusunda, ailenin durumunun sosyal ekonomik destek yönetmeliğine uygun olmadığı gözlemlenmiş, gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır."

İbrahim Demir, Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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