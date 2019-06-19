19.06.2019 17:01
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ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30) yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30) yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, dün sabah saatlerinde Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide terk edilmiş araç içerisinde iki kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin başlarından silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cesetlerin Turnagöl Mahallesi eski Muhtarı ve halen AK Parti Belediye Meclis Üyesi olan 6 çocuk babası Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu tespit edildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurum'na gönderildi. Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp'tan yakınlarına teslim edilen Savcı Küçük ile yeğeni iki çocuk babası Ahmet Küçük Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'ne götürülerek gözyaşları içinde defnedildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA
AK Parti, Karayazı, Erzurum, Güncel

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