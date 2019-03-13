Erzurum Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir

Merkez Palandöken İlçesi
'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili
Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz
ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yakutiye
ilçesindeki tarihi taş mağazalar semtine giden Akşener, esnafı ziyaret etti. Gezisini, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasına giderek sürdüren Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra buradan çıkan Akşener, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz'un koordinasyon merkezine gitti. Burada da partililerle bir süre görüşen Akşener, günün yorgunluğunu merkez Aziziye
ilçesindeki bir lokantada yemek yiyerek attı. Akşener, bir tanıdığının evini de ziyaret ederek, saat 20.00 uçağı ile Ankara
'ya döndü.
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Kaynak: DHA