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Erzurum-annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı

Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandıIğdır'da annesinin ekmek ve kete pişirdiği tandıra düşen 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz'ın belden aşağısı 2'nci ve 3'üncü derece yandı.

07.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:36
Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı
Iğdır'da annesinin ekmek ve kete pişirdiği tandıra düşen 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz'ın belden aşağısı 2'nci ve 3'üncü derece yandı. Küçük kız Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Merkez Karakuyu köyünde yaşayan Ayşe-Sadullah Çakmaz çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Fatma Nur Çakmaz, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde annesinin pişirdiği tandıra düşmesi sonucu yaralandı. Annesi tarafından alev topuna dönen tandırın içinden çıkarılan Fatma Nur Çakmaz, köye çağırılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmaz, sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Belden aşağısı 2'nci ve 3'üncü derece yanan Çakmaz'ın tedavisi sürerken doktorlar bu tür yanık vakalarının sıkça servise geldiğini ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.
Eşi ile birlikte kızının yanından bir an olsun ayrılmayan baba Sadullah Çakmaz, Eşim tandırda ekmekleri pişirdikten sonra kete yapmak istemiş. Fatma Nur'da yanında oynuyormuş. Bu sırada kızı ile birlikte yan taraftaki mutfaktan ketelerin hamuru alıp gelmek istemiş. Kızımızın da peşinden geldiğini sanmış. Ama görmeyip tandırın bulunduğu odaya girdiğinde kızımızı tandırın içinde yandığını görmüş ve uzanarak onu çıkarmış. Köye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok üzgünüz. Bu yerden olan tandırlara bir çözüm bulmak lazım. Bu gibi vakaların çok olduğunu duyuyorduk. Bizim de başımıza geldi dedi
Erzurum-annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı

Fatma Nur, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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