Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler - Haberler

ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler

Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin?

24.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:40
Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendiler
ÜNİVERSİTELERİN tatil edilmesinden sonra evlerine giden öğrenciler, arkadaşlarına 'Ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendi.
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla üniversitelerin tatil edilmesiyle Erzurum 'daki yurtlarda kalan binlerce öğrenci, memleketlerine geri döndü. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri evlerinden takip eden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde hayat var' ve 'Evde kal sağlıklı kal' sloganına destek verdi. Öğrenciler, başta Erzurum olmak üzere çeşitli kentlerdeki evlerinden arkadaşlarına evde kalmaları çağrısında bulundu. Adının Seçil olduğunu belirten öğrenci, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sağlık Bakanım sizleri önmsiyor ve önerilerinizi dikkate alıyoruz. Ben Seçil Erzurum Kız Yurdu öğrencilerindenim. Erzurum Kız Yurdu öğrencileri olarak tüm halkımıza mesajımız var. Ülkem için ve sağlığım için ben evimdeyim, sen neredesin Emine Nur?' diye mesaj paylaştı. Seçil'in bu çağrısına arkadaşlarıyla sırayla evde olduklarını belirterek, herkesi evde kalmaya çağırdı.
Öğrencilerin sosyal medya üzerinde başlattıkları bu hareket büyük beğeni kazandı.
Bu arada ençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. İl Müdürlüğü gözetiminde yurt binaları temizlenerek ilaçlanıyor. ERZURUM Arkadaşlarına ’ben evdeyim, sen evde misin’ diye seslendiler

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler
Etiketler : Koronavirüs, Erzurum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:49: SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE İMALATHANESİNE BASKIN - Haber 16:49: - İzmir'de maskeli ve sosyal mesafeli nikah - Haber 16:49: MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu - Haber 16:48: Malatya'da, uyuşturucuya 3 ayda 77 tutuklama - Haber 16:48: Uçar: "Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil" - Haber 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading