Erzurum, Asım'ın Nesliyle Daha da Yükselecektir'

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:43



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:43

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Ülke meselelerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine sadık, ecdat yadigarlarına vefalı bir neslin daha yetişmekte olduğunu belirterek, 'Erzurum, Asım'ın Nesliyle Alvarlı Efelerin ufkunda yükselişini sürdürecektir' dedi.AYDEMİR MÜJDE VERDİHafta içinde Pazartesi - Cuma günleri arasında gerçekleştirilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının ardından Erzurum'da Hedef 2023 süreci kapsamındaki istişare, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdüren Milletvekili Aydemir, Temmuz ayında temellendirilen ve yapımı süren 16 derslikli Yakutiye Raif Azak İmam Hatip ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.AYDEMİR'DEN DADAŞ HAYIRSEVERLERE ÖVGÜİmam Hatip Platformu Koordinatörü Tekin Pınar ve hayırsever işadamı Mehmet Azak'la birlikte okul inşaatını denetleyen Milletvekili Aydemir, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulunun 2019 yılında tamamlanarak hizmete gireceği müjdesini paylaştı. Aydemir, İşadamı Mehmet Azak'ın şahsında Erzurum'da hayırda yarışan dadaşlara minnettar olduklarını kaydetti.AYDEMİR'DEN TARIM İSTİŞARESİHafta sonu çalışmaları kapsamında Ziraat Odası Yönetici ve üyeleriyle, muhtarların katıldığı tarım istişaresine katılan Milletvekili Aydemir, oda yöneticilerinin beklenti ve öngörülerini aldı, muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu. "Çiftçiler, besiciler tarım, hayvancılığın omurgasıdır. ' diyen Milletvekili Aydemir, ' Oda yöneticileri ve muhtarların; 'politikalarda çok daha etkin olma talebimize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız'" mesajı verdiklerini belirtti.AYDEMİR SÜRÜCÜ KURSLARI YÖNETİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİMilletvekili Aydemir programı çerçevesinde Sürücü Kursları sahip ve yöneticileriyle bir araya geldi, sektöre dair gelişmeleri istişare etti. Aydemir görüşmeye ilişkin gerçekleştirdiği paylaşımda, 'Yeni nesil yönetici formu her yönüyle içinde profesyonellik ve donanımı barındırıyor. Gözlemlemekten büyük haz aldık. Teşekkür ediyoruz. ' kaydını düştü.AK PARTİ KADIN KOLLARI TOPLANTISI31 Mart Yerel seçimleri dolayısıyla Palandöken ilçesi AK Parti Kadın Kolları yönetici ve üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, 'Ak siyaseti hanelere ulaştıran, milletimizle yürek bağımızı muhkem hale getiren AK Parti Palandöken Kadın Kolları yönetimiyle ve mahalle temsilcilerimizle buluşup, noksanlarımızı tespitle çok daha iyiye ulaşma maksadımıza karşılıklı vurgu yaptık. ' açıklamasını yaptı.AYDEMİR MİNİKLERİN COŞKUSUNU PAYLAŞTIHafta sonu çalışmaları kapsamında, minikler futbol okulunu ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Altınordu altyapı örneğini Erzurum'a taşıyarak, il spor vizyonuna katkı sağlayan girişimci ve eğitimcilere teşekkür etti. Milletvekili Aydemir Minik sporcularla sohbet ederek, onların sportif coşkusunu paylaştı.AYDEMİR ERZURUMSPOR MAÇINDAYDIErzurumspor'un sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünlerden izleyen Milletvekili Aydemir, Erzurumspor'un Süper Lige bir sinerji taşıdığını, Erzurum'da da sportif heyecan ve coşku yaşattığını kaydederek, ligin uzun bir maraton olduğunu, alınan yenilginin mutlaka telafi edileceğine inandığını belirtti.AYDEMİR: TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'Erzurumspor'un yalnız futbol ekibiyle değil aynı zamanda camiası ve onun esasını teşkil eden taraftarıyla tüm ülkeye centilmenlik ve dadaş duruşuyla mesaj taşıdığını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Bu sezon ülke futbol camiası taraftarımızı konuşuyor övgü yağdırıyor. İnşallah Takımımız da alacağı başarılı sonuçlarla Süper Lige damga vuracaktır. Taraftarımız bundan emin olsun. ' dedi. - ERZURUM