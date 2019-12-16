Erzurum atasever ve çelik'ten 'kopya' itirafı

Atasever ve Çelik'ten 'kopya' itirafı

Usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesiştiğini anlatan Dilsiz filminin başrol oyuncuları Vildan Atasever ve Ozan Çelik, hat sanatI öğrenmek için aldıkları eğitimde kopya çektiklerini itiraf etti.

Yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı Dilsiz filminin yapımcı ve oyuncuları Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda öğrencilerle buluştu.Santuri Sedat Anar'ın gazel ve kaside konseri verdiği söyleşiye Yönetmen Murat Pay, yahımcı Murat Erdağı, kurgu Taner Sarf ile başrol oyuncuları Viltan Atasever ve Ozan Çelik katıldı. Erzurum'la ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren film ekibi, 2 günlük gezilerinden memnun olduklarını söyledi. 4 kuşak Erzurumlu olduğunu belirten sanatçı Atasever, memleketini çok sevdiğini söyledi. Ozan Çelik ise Erzurum'u Gezdiğimiz Paşazade Konağı'nın sahibi bana kıtlama çayın tarifini yaptı. Benim için de Erzurum aynen öyle bir şey, 'sağ yapisan, sol yapisan tadini alisan diye değerlendirmesi salondakileri güldürdü.

Öğrencilerin filmle ilgili sorularını cevaplandıran Atasever, yaklaşık 3 ay boyunca hat dersi aldıklarını söyledi. Hocalıklarını Cavide Pala'nın yaptığını ifade eden Atasever, İlk derse başladık bize 'Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l hayr' duasının yazımıyla hat dersi başlıyor. Bunu düzgün şekilde bitirmeden diğer harflere geçiş yapamıyorsunuz. Biz dersleri almaya başladık, yazmaya çalışıyorum, ama yazamıyorum. Çok sevdiğim harfler var vav, elif bunları yazarken çok keyf alayarak yazıyorum ama yazamıyorum. 2 ayda hattat olunur mu. İnsanlar emek veriyorlar, 5 yıl belki daha uzun yıllar sonra icazet alabiliyorlar. Eğitim sırasında Ozan bana kopya kağıdını gösterdi, 'bak çük güzel yazılıyor' dedi. diye konuştu.

Atasever, öğrencilerin hat sanatını devam ettirip ettirmeyeceği şeklindeki bir soruya ise Yapabileceğimi sanmıyorum. Ama zaman ne gösterir bilemeyiz. Evimde kağıt, kalem ve mürekkebim var. Bazen deniyorum insanı rahatlatan bir özelliği var. Ama ben şuan yazan değil zikredenim cevabını verdi.

VİLDAN NEPTÜN GÖRMÜŞ GİBİ OLDU

Filmde hatta ustasıyla karşılaşan genç ressamı canlandıran Ozan Çelik, hat eğitimleri sırasında kopya çektiğini söyledi. Çelik, kopya kağıdı üzerine koydukları yazıyı biraz da bozarak götürdüğü hocasının kopya çektiğini anladığını belirtti. Vildan Atasever'in kopya kağıdını görünce Neptün'ü görmüş gibi olduğunu ifade eden Çelik, Belki de hayatında ilk defa kopya çekti dedi.

BU FİLMLERİN DEVAMI İÇİN DESTEK VERİN

Yıllardır film dünyasıyla ilgili 'Bambaşka hikayeler anlatıyorlar, bir algı yaratıyorlar gençler üzerinde. Kendi değerlerimizi kapatmaya, dinsizleştirmeye çalışıyorlar' diye eleştirilerin dile getirildiğini hatırlatan Atasever, Yıllardır oyunculuk mesleğini yapıyorum. Yıllar sonra ilk defa böyle bir senaryo okudum ve böyle bir filme dahil olma şansına eriştim Rabbim sayesinde şükürler olsun. Böyle filmlerin devam edebilmesi, hikayelerin çekilerek insanlara ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. İnsanlar şunu diyebilmeli, 'Türkiye'de bizim toplumumuzta kendi değerlerine sanip çıkan bir kesim var, bu değerlerini yalnız bırakmıyorlar.' Siz bize destek olursanız belki biz yarın böyle bir film çekmeyeceğiz ama başka yapımcılar cesaret edebilecek diye konuştu.

Söyleşiden sonra sanatçılar Vildan Atasever ve Ozan Çelik, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Atasever'le fotoğraf çektirmek isteyenler salon önünde sıraya girdi. Kimi fotoğraf çektirirken bazıları da selfie yapmayı ihmal etmedi.

ERZURUM'U GEZDİLER

Bu arada Dilsiz filminin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Canan Şimşek'in renberlik ettiği film ekibi, Yakutiye, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Ulu Cami'yi gezerek bilgi aldı.

Kaynak: DHA