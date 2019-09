Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunları MTTB Camiası Derneği'nden Diyarbakır'da ki annelere destek

3 Eylül'den itibaren Diyarbakır HDP il Başkanlığından evlat nöbeti bekleyen annelere bir destekte Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunları MTTB Camiası Derneğinden geldi.Dernek annelere bir destek mesajı yayımladı. Derneğin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:" HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen, "Diyarbakır Annelerinin" başlattığı oturma eylemi "Evlat Nöbeti" girişimini destekliyoruz. PKK'nin eylemlerinde kullanmak üzere evlerinden dağa çıkarılan gençlerimiz; Evlat hasreti çeken annelere teslim edilmelidir. Ana yüreklerindeki bu acı dindirilmelidir. Bölge halkının da; rahatsız olduğu bu duruma bir son verilmelidir. Terör eylemlerinin bölge halkına bir yarar sağlamadığı ortadadır. Bölgede huzurun oluşması için; Annelerin eylemini bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Annelerin yanındayız. Diyarbakır Kulp ilçesinde gerçekleştirilen terör olayını şiddetle kınıyoruz, Lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan, bu eylemlerin sona erdirilmesini bekliyoruz. Bölgede huzur ortamının bir an önce sağlanması için; terör örgütünün silahlı eylemlerine son vermesini ümit ediyoruz. Bir an önce, terör örgütü sivil insanları hedef alma yanlışından vazgeçilmelidir. Artık terör olaylarına bir son vermelidir. Terör olayları ile bir yere varılamayacağı bilinmelidir. Bu örgüt asla Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Kardeş kanı dökmesi bunun en güzel örneğidir.Daha kaç masum can yanacak. Daha kaç masum bebek yetim, öksüz kalacak. Daha kaç aile sönecek. Hala kana doymadınız mı? Sizi kullanan örgütlerin, dış devletlerin asıl amaçlarının ne olduğunu anlamadınız mı? Kardeşliğimizi hedef alan bu eylemlere artık son veriniz. Ülkemizi parçalamak fikrinden vazgeçiniz. Terör ile bir sonuç alamayacağınız ortadadır. Bu olayların bir an önce sona ermesi en büyük dileğimizdir." - ERZURUM