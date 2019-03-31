Erzurum Avrupa Konseyi Gözlemcileri Seçimleri Takip Etti

Doğu sandık başında (2)
AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİ Doğu Anadolu Bölgesi
'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu andan itibaren sandıklar kapatıldı ve oy sayma işlemine başladı. Yerel seçimleri takip için Avrupa Konseyi
'nden gözlemciler Erzurum
'a geldi. Erzurum Lisesi
'ndeki sandıkları tek tek dolaşan gözlemciler, notlar aldı. Daha sonra gözlemciler 1126 numaralı sandıkta oy sayım işlemini izledi.
Doğu Anadolu Bölgesi, Avrupa Konseyi, Güncel
Kaynak: DHA