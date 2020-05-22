ERZURUM Aziziye Belediyesi'nden droneli arafalık dağıtımı

Aziziye Belediyesi'nden droneli arafalık dağıtımıERZURUM'un Aziziye İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi asırlardır yaşanan 'arafalık' geleneğini virüs tedbirleri sebebiyle çocuklar dışarı çıkamayınca, drone ile sürdürdü.

22.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:45
Aziziye Belediyesi'nden droneli arafalık dağıtımı
ERZURUM'un Aziziye İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi asırlardır yaşanan 'arafalık' geleneğini virüs tedbirleri sebebiyle çocuklar dışarı çıkamayınca, drone ile sürdürdü.
Aziziye Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçedeki yaklaşık 20 bin çocuk için arafalık paketi hazırlattı. Pazartesi gününden itibaren görevliler yardımıyla dağıtımına başlanan arefalıklar çocukları sevindirdi. Personelin elektirikli arabayla dağıtımda yetersiz kaldığı yerlerde insansız hava aracı drone devreye girdi. Pilot, arafalık paketini bağladığı drone, apartmanların üst katlarında oturan çocuklar için uçurdu. Evlerinin balkonunda bekleyen çocuklar, içerisinde birer maske, kolonya ile birlikte fıstık, çikolata ve şekerlerin bulunduğu paketi aldı. Çocuklar, paketi açarak çıkan kolonya ile ellerini dezenfekte ettikten sonra fıstık ve çıkolataları afiyetle yedi.
Erzurum'un vazgeçilmez geleneği olan arefelik kültürünün yaşatılmasında çocukların önemli misyonu olduğunu söyleyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu geleneği unutmaması için böyle bir organizasyonu yapmaya karar verdiklerini söyledi. Başkan Orhan, "Erzurum'un çok köklü bir kültürü var. Birçoğu halen yaşatılmaya devam ediyor. Bugünü yarına taşıyacak olan çocuklarımızın ne var ki salgın dolayısıyla buruk bir bayram geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. İnşallah arefelik geleneği gelecek yıllarda orijinal haliyle sürdürülür" dedi.
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ERZURUM Aziziye Belediyesi’nden droneli arafalık dağıtımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Erzurum, Aziziye, Güncel, Haber

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