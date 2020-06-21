ERZURUM Babalar gününde şehit babalarına gittiler

Babalar gününde şehit babalarına gittilerVATAN uğruna can veren şehitlerin çocukları, Babalar Günü'nde acılarını bir kez daha derinden hissetti.

21.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:55
Babalar gününde şehit babalarına gittiler
VATAN uğruna can veren şehitlerin çocukları, Babalar Günü'nde acılarını bir kez daha derinden hissetti.
Anneleri Nur Yıldırım ile birlikte babaları Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın şehitlikte mezarına giden Furkan, Nazlıcan ve Senasu, dua edip hasret giderdiler. Hakkari'de 3 Ekim 2008 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından Aktütün Karakolu'na düzenlenen, 17 askerin şehit olduğu saldırının üzerinden 12 yıl geçti. Yaklaşık 350 teröristin ağır silahlarla saldırdığı Bayraktepe'de 21 asker de yaralandı. Hain saldırıda, evliliğinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım da şehit oldu. Yıldırım, geride acılı bir eş ile çocukları Furkan (1), Nazlıcan (4) ve Senasu'yu (7) bıraktı. Yıldırım, saldırıdan 2 gün sonra yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile Karskapı Şehitliği'ne defnedildi.
Her babalar gününde olduğu gibi bu günde şehit Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın çocukları Furkan (12), Nazlıcan (15) Senasu Yıldırım (18), anneleri Nur Yıldırım ile birilkte Kars Kapı Şehitliği'ne gidip, babalarının mezarını ziyaret etti. Babalarının mezarına çiçek bırakıp su veren çocuklardan Nazlıcan Yıldırım, "Bugün babalar günü. Biz de babamızın yanına geldik. Onu hiç hatırlamıyoruz sadece fotoğraflarından biliyoruz. Ama onu çok özlüyor ve gurur duyuyoruz. Çünkü o bu vatan için şehit oldu" diye konuştu.
Senasu Yıldırım ise, yokluğu çok zor olan babalarını Babalar Günü'nde ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Babamızla çok gurur duyuyoruz. O çok güzel bir yerde biliyoruz ama çok özlüyoruz" dedi. ERZURUM Babalar gününde şehit babalarına gittiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Güncel, Haber

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