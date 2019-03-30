Erzurum baharda kara teslim

Kaynak: İHA

Erzurum baharda kara teslimERZURUM - Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Erzurumlular kar sürpriziyle karşılaştı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde çalışmalarını başlattı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar ise beyaza büründü.Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.