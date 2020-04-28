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ERZURUM Baharla birlikte dağlar renklendi

Baharla birlikte dağlar renklendiERZURUM'un Oltu ilçesinde baharla birlikte Sitare Dağı'nda açan lale ve menekşeler tablo gibi görüntüler oluşturdu.

28.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:05
Baharla birlikte dağlar renklendi
ERZURUM'un Oltu ilçesinde baharla birlikte Sitare Dağı'nda açan lale ve menekşeler tablo gibi görüntüler oluşturdu.
Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte doğada canlılık kendini gösterdi. Dağ ve ovalardaki ilkbaharın güzelliği, insanları doğaya çekmeye başladı. Oltu'nun kuzey doğusundaki Sitare Dağı'nda Nisan ve Mayıs ayında açan lale ile mor menekşeleri görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, "Bu güzellik için doruklara çıkmaya değer" dedi.
İlçenin Halit Paşa Mahallesi'nde oturan Salih Macit, "Her bahar bu mevsimde 'Lale Dağı' dediğim Sitare Dağı'na çıkarım. Tablo gibi görüntüler oluşuyor. Yalancı bir cenneti andırıyor. Doğanın canlanmasını izlemek büyük bir zevk veriyor" diye konuştu.
Sitare Dağı'nın eteklerinden lale toplayan Sudem Yıldız (7) ise, "Birbirinden güzel bu laleleri annem için topladım. Her bahar olduğu gibi bu baharda anneme çok sevdiği laleleri hediye edeceğim" dedi. ERZURUM Baharla birlikte dağlar renklendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Oltu, Güncel, Haber
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