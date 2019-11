Erzurum bakan gül o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır

Bakan Gül O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdırADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Gaziemir 'de eve yazılan yazıyı şiddetle nefretle kınadığını belirterek, 'O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye 82 milyon hepimizin evidir' dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölgedeki adalet hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Adalet Sarayına giden Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve adliye personeliyle yemek yedi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Gül, birinci yargı paketinin vatandaşların büyük beğenisiyle kanunlaştığını hatırlatarak, paketlerin devam edeceğini söyledi.ŞİDDETLE NEFRETLE KINIYORUMİzmir Gaziemir'de bir vatandaşın evine yazı yazılmasıyla ilgili soruyu cevaplandıran Bakan Gül, 'Yaşanan hadise hiç birimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir, bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. 26 Kasım tarihi itibariyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıran kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir. Türkiye 82 milyon. Alevi-Sünnisiyle Türkü-Kürt'üyle hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiç bir kimse mezhebinden, inancından düşüncesinden ya da yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere kaşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye 82 milyon hepimizin evidir. Alevi, Kürt, Sünni. Zengin, fakir herkesin hukuku hukuk devleti olan ülkeye, hepimize emanettir. Bu hukuku koruyacağız. Kardeşliğimiz bozdurmayacağız. Türkiye bir hukuk devletidir. 82 milyon eşit olan vatandaşa ayrımcılığa izin verilmeyecektir' diye konuştu.Bakan Gül, ayrıca yargı paketinde icra ilanlarıyla ilgili her hangi bir düzenlemenin olmadığını belirterek icra ilanlarının gazetelere verilmesinin sona erdirilmesiyle ilgili bir düşüncenin pakette olmadığını bildirdi.Bakan Gül, adliyeden ayrılırken gördüğü 5 yaşındaki çocukla sohbet ederek ona hediye verdi.