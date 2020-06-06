ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulunduULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

06.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:13
Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, sisli ve yağışlı havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayacak sistemin Temmuz ayında kurulacağını söyledi.
Artvin'den Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, geçen günlerde ziyaretinde havalimanındaki asfaltın bitirilmemesine tepki gösteren Vali Okay Memiş ile de toplantı yaptıklarını belirterek, Burada sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ve sayın valimizle beraber çok faydalı katılımlı bir toplantı yaptık. Erzurum'un gündemi çok işgal eden havalimanı pistiyle alakalı da son noktayı koyduk. İnşallah Temmuz ayı içinde, ay bitmeden buraya gelip bu havaalanının açılışını hep beraber yapacağız. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağız. Konunun üzerindeyiz. Birebir takip edeceğiz konuyu. Bunun burada sözünü veriyoruz dedi. ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havaalanı, Erzurum, Güncel, Haber

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