Erzurum bedirhan saz çaldı, vali memiş türkü söyledi

Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi Erzurum Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), Vali Okay Memiş'in makamında saz resitali verdi. Bedirhan'ın sazıyla çaldığı türkülere sesiyle eşlik eden Vali Memiş, küçük sanatçıyı tebrik etti.Merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde oturan Bedirhan Aziz Aydın, geçtiğimiz hafta babası Muhammet Aydın'la Cumhuriyet caddesinde gezerken Vali Okay Memiş'e rastladı. Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın, Vali Memiş'in yanına giderek kendini tanıtarak bir süre sohbet etti. Saz çaldığını söyleyen Aydın'la görüşen Memiş, babasıyla birlikte valiliğe davet etti.Bedirhan Aziz, babası Muhammet Aydın'la birlikte Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Bir süre valiliğin işleyişi ve çalışmalar hakkında sorular soran küçük sanatçı, daha sonra sazıyla mini konser verdi. Usta bir sanatçı gibi sazının tellerine dokunan Aydın'a Vali Memiş de sesiyle eşlik etti. Makam odasında sazlı sözlü konserin ardından Vali Memiş, Bedirhan Aziz Aydın'ı tebrik etti.