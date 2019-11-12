Haberler » Güncel » Erzurum-bu motosiklet kasksız çalışmıyor - Haber

Erzurum-bu motosiklet kasksız çalışmıyor

Bu motosiklet kasksız çalışmıyorErzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi.

12.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:53
Bu motosiklet kasksız çalışmıyor
'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi. Taşbaşı, motosiklet ve kaskı Erzurum'un Tarihi Medresesi önündeki alanda halka deneme sürüşü yaptırarak tanıttı.
Emniyet Müdürlüğü'nden elektrik teknisyeni olarak emekliye ayrılan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, kasksız motosiklet kullanımının önüne geçmek için sürücüsü kaskı kafasına takmadan çalışmayan motosiklet geliştirdi. Çalışır haldeki motosikletin de, kaskın çıkardığı zaman stop ettiğini belirten Taşbaşı, bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyledi. 'Akıllı motosiklet' adını verdiği 47'nci buluşu sayesinde artık motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ifade eden Taşbaşı, ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları tek tek hayata geçirmek istiyorum. Çünkü insanoğlunun yapmayacağı şey yoktur. Kaskı sadece yasaların bir gereği olarak değil, motosiklet sürüşünde ayrılmaz bir donanım olarak düşünebilmek, bilinç gerektiren, eğitimlerde kazandırılması gereken bir olgudur. Kaskın ne işe yaradığını anlamanın en acı yolu maalesef bir kazaya karışmaktan geçmektedir. Ben de kasksız kimse motosiklet süremesin diye bir sistem geliştirdim. Bu sistemde kask takılmadığı sürece motosiklet çalışmıyor. Çıkarıldığında da stop ediyor. Hatta bu motosiklet cep telefonunu da şarj ediyor. Kendi kendini şarj edebilmesi için çalışmalarım da sürüyor. Sistem şöyle, kaskın arkasındaki devreden motoru çalıştıran kilit sistemine giden radyolojik bir sistem var. Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez diye konuştu.
650 TL'ye mal ettiği buluşunu merkez Yakutiye ilçesindeki, Tarihi Yakutiye Medresesi önündeki boş alanda deneyen Taşbaşı, bir anda halkın ilgi odağı oldu. Oğlu Samet Taşbaşı'nın kullandığı akıllı motosikleti vatandaşlar da denedi. Motosikleti kasksız denemeye çalışan Mustafa Şen, Ben motosiklet kullanan biriyim. Kaskı kafama takmayınca motosiklet yerinden canlanmadı. Kaskı takmamla birlikte motosiklet gitmeye başladı. Umarım kullanımı yaygınlaşır. Çünkü motosiklet kullananları için kask çok önemli dedi
Erzurum-bu motosiklet kasksız çalışmıyor

Ebubekir Taşbaşı, Motosiklet, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
13:08 Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
13:08 'Yürüyen Köşk'e ziyaretçi akını
13:08 Tokat valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
13:08 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:10:54