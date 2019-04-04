Erzurum, Bu Öğretmenleri Konuşuyor

Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi
idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı bu klip izlenme rekoru kırıyor.
Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Türk müzik kültürüne önemli katkılar yapan Barış Manço
'nun, vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" eserini seslendirdi.
Barış Manço'yu anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan klipte öğretmen ve idarecilerin performansı sanatçıları aratmadı. Klip, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. - ERZURUM
Anadolu Lisesi, Mecidiye, Erzurum, Güncel
Kaynak: İHA