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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:06Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sekmen, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Mehmet Sekmen, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın doğru haberin toplanması ve ulaştırılmasında etkin bir kuruluş olduğunu ifade eden Sekmen, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.
Her zaman AA'yı desteklediklerini ve takdir ettiklerini belirten Sekmen, "Milli bir kuruluşunuz yoksa başka kuruluşlardan haberleri almak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size doğru haberin ulaşmasında ne kadar fayda sağlar, bilinmeyen bir konu. Ama milli ajansımız sayesinde her zaman doğru habere ulaşmak daha kolay. AA yalan ve uydurma haber yapmaz, doğru ne ise onu yansıtır. Yerli ve milli çıkarlar söz konusu olduğu zaman da bize doğru haberi ulaştırır." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Sekmen, Güncel

Kaynak: AA

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