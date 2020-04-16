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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "Turizm Haftası" mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Turizm Haftası" nedeniyle mesaj yayımladı.

16.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:18
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Turizm Haftası" nedeniyle mesaj yayımladı.
Sekmen, mesajında, Erzurum'da turizmi ciddi bir katma değere dönüştürebilmenin uğraşı ve mücadelesi içinde olduklarını belirtti.
Kenti küresel turizm ölçeğinde öne çıkarmanın başlıca yolunun kış ve kış sporları turizminden geçtiğine işaret eden Sekmen, şöyle devam etti:
"Erzurum'un sahip olduğu doğal fiziki yapısı ve tesisleşmenin yanı sıra mekanik altyapısı, kış turizminde bizleri gerçekten ayrıcalıklı konuma taşımaktadır. Bu şekliyle Erzurum bugün uluslararası her türlü kış organizasyonuna ev sahipliği yapabileceği gibi, kayak severler için de eşsiz fırsatlar barındırmaktadır. Yüklendiği uluslararası organizasyonlar sayesinde adını kış sporları literatürüne yazdırmış kent olan Erzurum'u, sahip olduğu bu potansiyelleriyle öne çıkarma ve dünya vitrinine taşıma gayretimizi sürdürüyoruz."
Sekmen, Palandöken, Konaklı ve Kandilli'ye yapılan turizm yatırımlarının belediye olarak kış sporlarına ve kış turizmine gösterilen önem ve hassasiyetin en somut göstergesi olduğunu kaydetti.
Mesajında Turizm Haftası'nı kutlayan ve bu alanda emeği geçenlere teşekkür eden Sekmen, şunları kaydetti:
"Erzurum'da tarih, doğa, kültür, eğitim, kongre, fuar, termal, sağlık, inanç ve daha birçok alanda turizmi çeşitlendirmeye yönelik gayretlerimiz de var. Çünkü Erzurum her bir ilçesiyle, tabii ve doğal tüm güzellikleriyle gerçekten de turizm çeşitliliğine imkan sunuyor. Biz bu kulvarların her birisi için farklı plan, program ve yatırımlar yaparak şehrimizde turizmi yılın tamamına yaymaya başladık. Sahip olduğu bütün güzellikler ve ayrıcalıklarıyla Erzurum'u bir turizm cenneti haline getirme ve turizmi şehir ekonomisi adına çok önemli bir kalkınma dinamiğine dönüştürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Turizm Haftası, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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