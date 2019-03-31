Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Sekmen...

Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Sekmen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sekmen 189 bin 855, İYİ Parti
adayı Mahmut Uykusuz
73 bin 407 oy aldı.
-Sekmen'in öz geçmişi-
Sekmen, 1958'de Erzurum'un Pazaryolu
ilçesine bağlı Kılıççı köyünde doğdu. İlkokula köyünde başlayan Sekmen, İstanbul Fatih
İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara
'da Bankacılık ihtisasını tamamlayan Sekmen, iş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yapan Sekmen, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal
İlçe Başkanı olarak başlayan Sekmen, ardından 1989 yılında Refah Partisi
Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra
Belediye Başkanlığına seçilen Sekmen, 27 Mart
1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'da belediye başkanı olarak hizmet veren Sekmen, genel seçimlerde 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık
Komisyonunda görevler yapan Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır.
Kartal, AK Parti, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
Kaynak: AA