31 Mart 2019, 21:59
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Sekmen...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Sekmen...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sekmen 189 bin 855, İYİ Parti adayı Mahmut Uykusuz 73 bin 407 oy aldı.

-Sekmen'in öz geçmişi-

Sekmen, 1958'de Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı köyünde doğdu. İlkokula köyünde başlayan Sekmen, İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık ihtisasını tamamlayan Sekmen, iş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yapan Sekmen, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başlayan Sekmen, ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'da belediye başkanı olarak hizmet veren Sekmen, genel seçimlerde 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yapan Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır. Kartal, AK Parti, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
Kaynak: AA