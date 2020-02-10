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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsaldaki karla mücadele çalışmaları sürüyor

Erzurum'da büyükşehir belediyesi ekiplerinin kırsaldaki karla mücadele çalışması devam ediyor.

10.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:04Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsaldaki karla mücadele çalışmaları sürüyor
'da büyükşehir belediyesi ekiplerinin kırsaldaki karla mücadele çalışması devam ediyor.
Kentte bir süredir etkili olan ve özellikle hafta sonu yoğunluk gösteren kar yağışının ardından kırsal kesimdeki bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kırsaldaki bu yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında Oltu ilçesindeki bazı mahallelerinin kardan kapanan yollarını iş makineleriyle açtı.
Karla mücadele ekipleri, kentte kardan kapalı olan diğer yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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