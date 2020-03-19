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Erzurum Büyükşehir Belediyesinde koronavirüs önlemleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye giriş ve çıkışında özel olarak görevlendirilen ekipler, vatandaşların ateşini ölçüyor.

19.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:44
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde koronavirüs önlemleri
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye giriş ve çıkışında özel olarak görevlendirilen ekipler, vatandaşların ateşini ölçüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının tüm giriş ve çıkışlarına özel olarak görevlendirilen ekiplerle vatandaşların hem ateşi ölçülüyor hem de dezenfekte ediliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, salgınla mücadele noktasında her türlü detayı göz önünde bulundurduklarını belirtti.
Koronavirüsün alınan ve alınacak tedbirlerden büyük olmadığına vurgu yapan Sekmen, şunları kaydetti:
"Belediyeler, halkımızla en yakın ve iç içe olan hizmet kurumları olduğu için gün içerisinde kurumumuza binlerce vatandaşımız geliyor. Biz de özel koruma ve korunma tedbirlerimiz kapsamında belediyemize giriş yapan tüm vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, özel sıvılarla dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Arkadaşlarımız, yüksek ateş gibi hastalık belirtisi gösteren vatandaşlarımızla ilgili olarak sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçiyor ve gerekli yardımı sağlıyor. Vatandaşlarımızın ayrıca giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektan sıvılarını kullanmaları da sağlanıyor."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Sekmen, Koronavirüs, Erzurum, Güncel

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