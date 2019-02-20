Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 2200 Aileye Gıda Yardımı

Erzurum
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 2200 aileye gıda kartı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 2200 aileye gıda kartı dağıtıldı.
Gıda kartı dağıtılan ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş mağazalarından gıda alışverişi yapabilecek. Ayrıca, bu ailelere günlük 8 bin 328, aylık ise 249 bin 660 ekmek dağıtımı yapılıyor.
Kentin Gülahmet semtindeki Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda da gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubundaki engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayanlara giyim ve ev eşyası yardımı yapılıyor.
Erzurum
Kaynak: AA