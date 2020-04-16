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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 ile mücadeleye siperlikli maske desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günlük 500 siperlikli maske üretiliyor.

16.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 ile mücadeleye siperlikli maske desteği
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günlük 500 siperlikli maske üretiliyor.
Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde çalışan sağlıkçılar için özenle önlük ve tulum dikimi yapan ESMEK personeli ve eğitimcilerinden oluşan ekip, çalışmalarına bir yenisini ekleyerek siperlikli maske üretimine başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede ESMEK'lerin seferber olduğunu belirterek, "ESMEK çalışanlarımız, sağlık personelinin ihtiyaçlarına yönelik geçen hafta koruyucu tulum ve önlük imalatına başlamıştı. Şimdi de siper maske üretimine başlandı. ESMEK'te özel bir ekip günde 500 siper maske imal ederek kullanıma hazır hale getiriyor." dedi.
Siperlikli maskelerin genellikle market çalışanları, güvenlik güçleri ve sağlıkçılarca kullanıldığını ifade eden Sekmen, insanların birbirleriyle yoğun temas halinde
oldukları alanlarda bu maskelerin çok büyük bir ihtiyacı gidereceğini aktardı.
Sekmen, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de çok ciddi mücadelenin sergilendiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelenin
içerisinde bulunuyor oluşu, salgının kısa sürede tehdit olmaktan çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü hepimiz aynı hedefe odaklanmış ve kenetlenmiş durumdayız. Milletimiz bugüne kadar kenetlenerek sıkıntıların üstesinden
geldi. Bu günleri de Allah'ın izniyle geride bırakmayı başaracağız. Salgına karşı tedbirlere riayet edelim, evlerimizde kalmaya özen gösterelim ve temas
ortamını azaltalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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